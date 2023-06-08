350 mülteciyi barındırmaya İrlanda'nın gücü yetmedi! AB'ye para ödeyecek!

İrlanda hükümeti, ülkede 350 mülteciyi barındırmada zorluklar yaşadığı için Avrupa Birliği'ne (AB) 1,5 milyon euro mali katkıda bulunacak.

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350 mülteciyi barındırmaya İrlanda'nın gücü yetmedi! AB'ye para ödeyecek!

İrlanda, Independent Ireland gazetesinde yer alan habere göre, AB'nin gönüllü dayanışma mekanizması (VSM) kapsamında uluslararası koruma talep eden mültecilerin barındırılmasına destek veren bir ülke olarak yer alıyor.

Bu anlaşmaya göre, AB üye devletleri mültecileri barındırmayı veya barındıramadıkları durumda mali katkıda bulunmayı taahhüt ediyor.

İrlanda, AB'nin bu girişimi çerçevesinde 350 mülteciyi kabul etmeyi kabul etmiş olsa da, Ukrayna'daki savaş ve diğer bölgelerden gelen sığınmacıların sayısındaki artış nedeniyle mültecilerin gereksinimlerini karşılamada zorlanmıştır.

Bu durumda İrlanda hükümeti, mültecilerin başka ülkelere yerleştirilmesine yardımcı olmak için dayanışma programına 1,5 milyon avro katkıda bulunma yükümlülüğüne sahiptir.

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BİLDİRİ BAKANLAR KURULUNA SUNULACAK

İrlanda Adalet Bakanlığı ve Çocuk, Eşitlik, Çeşitlilik, Entegrasyon ve Gençlik Bakanlığı, mültecilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli konaklama yerinin bulunmaması sebebiyle AB'ye mali katkıda bulunma kararını özetleyen bir bildiriyi Bakanlar Kurulu'na sunacak.

Entegrasyon Bakanlığı sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ukrayna'dan kaçan insanlar ve uluslararası koruma talep edenlerin sayısındaki beklenmedik büyük artış, devletin 350 kişiye barınma imkanı sağlama kapasitesini ciddi şekilde zorlamaktadır." ifadesini kullandı.

Sözcü ayrıca bakanların, hükümetin AB'nin gönüllü dayanışma mekanizması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmek için mali katkıda bulunmayı tercih etmesi konusunda tavsiyede bulunacağını belirtti.

İrlanda'da şu anda 80 binden fazla mülteci ve sığınmacı bulunmaktadır.

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