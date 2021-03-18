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357 hakim ve savcının atama kararı Resmi Gazete'de

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayı, HSK tarafından atandı.

357 hakim ve savcının atama kararı Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayının atama kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. 

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirilen atamalara göre, 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayı, 12 Mart'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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