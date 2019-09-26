35'inci Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon belli oldu!

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı. Gaziantep'teki Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlandı. Karşılaşmayı hakem Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen ve Kerem Baki hakem üçlüsü yönetti.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor. Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "Efes Pilsen" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı. 2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, geride kalan sezonda da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağlayarak 11. kupasını kazandı.

MAÇ SONUCU: ANADOLU EFES 79-74 FENERBAHÇE BEKO

1.ÇEYREK SONUCU A.EFES 19-20 F.BAHÇE BEKO

2 .ÇEYREK SONUCU A.EFES 39-37 F.BAHÇE BEKO

3.ÇEYREK SONUCU A.EFES 64-52 F.BAHÇE BEKO

4. ÇEYREK SONUCU A.EFES 79-74 F.BAHÇE BEKO