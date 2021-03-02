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  3. 36 milyon dolarlık külçe bakırı kaldırım taşıyla değiştirdiler

36 milyon dolarlık külçe bakırı kaldırım taşıyla değiştirdiler

İsviçre merkezli bir firma, 36 milyon dolar değerinde bakır külçe aldı. Ancak firmanın Çin'e gönderdiği konteynerlerin içinden bakır külçe yerine bakır rengine boyanmış kaldırım taşları çıktı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda haksız kazanç elde eden 13 şüpheli gözaltına alındı.

İsviçre merkezli bir madencilik firmanın Türkiye’den satın aldığı ve deniz yoluyla Çin'e gönderdiği 36 milyon dolar değerindeki külçe bakırların yerine bakır rengine boyanmış kaldırım taşı çıktığı şikayeti üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gümrükleme işlemi yapılan konteyner gemiye yüklenmeden mühürlerinin kırılarak içerisindeki bakır külçelerin boşalttığı ve yerlerine bakır rengine boyanmış kaldırım taşları yükledikten sonra sahte mühürleme işlemi yapıldığını tespit eden polis ekipleri soruşturma başlatarak 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haksız kazanç elde ettiği ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" ile "Özel belgede sahtecilik" suçlarını işlediği belirlenen 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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(AA)

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