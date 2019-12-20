36 personele ‘UMKE Geliştirme Eğitimi’

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) personeline yönelik yapılması planlanan eğitimler kapsamında, Uşak "UMKE Geliştirme Eğitimi" yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas" ın başkanlığında gerçekleştirilen "UMKE Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı" Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Eğitimde, "Zor Hava Yolu ve Alternatif Yöntemler, Entübasyon Yönetimi, CPR Yönetimi, Pnömotorax, Şok ve Tedavisi" konularında sunumlar yapıldı. Vaka senaryo örnekleriyle, maketler üzerinde pratik uygulama becerileri geliştirildi. 36 UMKE personelinin katıldığı yılsonu değerlendirme toplantısında 2019 yılında gerçekleştirilen eğitim, tatbikat ve görevler değerlendirildi. 2020 yılında yapılacak olan faaliyet planı hakkında konuşuldu.

Öte yandan Malatya'da gerçekleştirilen 8. Ulusal UMKE Tatbikatında, Uşak UMKE Timi olarak katılan ve görevlerini başarıyla yerine getiren 5 UMKE personeline katılım belgeleri verildi.

Kaynak: İHA