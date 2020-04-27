İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. 36 yaşındaki kişi evde ölü bulundu

36 yaşındaki kişi evde ölü bulundu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Hamza Piriççeker (36) evinde ölü bulundu.

36 yaşındaki kişi evde ölü bulundu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Hamza Piriççeker (36) evinde ölü bulundu.

Olay, bu akşam saatlerinde Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Hamza Piriççeker'e ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Pirinççeker'in Yeni Mahalle Düz Sokak'ta bulunan evine geldi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Hamza Pirinççeker'i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Pirinççeker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Pirinççeker'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT