3600 ek gösterge için araştırmalar sürüyor. Milyonlarca memur ve emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge için sendikalarla görüşmeler tamamlanarak düzenlemenin içeriği belli oldu. Önümüzdeki günlerde de kamuoyuna bilgi verilecek. Düzenlemenin temmuz ayında Meclis’e gönderilerek yasalaşması bekleniyor. Peki 3600 ek gösterge çalışan memur maaşını etkiler mi? 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...

3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞAN MEMUR MAAŞINI ETKİLER Mİ?

3600 Ek Gösterge; öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacak. Ek gösterge artışı hem çalışırken ki maaşları etkileyecek hem de emekli maaşlarını etkileyecek ancak asıl etkisi emekli maaşlarına olacak. Ek gösterge düzenlemesi sonrası çalışan memurların maaşları 100-200 lira arasında artacak. Emeklilerin maaşlarında ise yüzde 20 oranında artış olacak. Örneğin, 5.200 lira emekli maaşı alan bir öğretmenin maaşı ek gösterge artışı sonrası 6.240 liraya çıkacak.

Aynı şekilde emekli maaşı 5.700 lira olan polis memuru ek gösterge düzenlemesi sonrası 6.840 lira olacak. Ek göstergede yapılacak düzenleme diğer kademeleri de etkileyeceğinden o kademelerdeki memur emeklilerinin maaşlarında da artış olacak. Ancak bu artış 3600 ek gösterge kadar maaşlara yansımayacak. Örneğin, 3600 ek gösterge ile emekli olmuş ve 6.250 lira alan bir il müdürünün düzenleme sonrası maaşı 7.188 lira çıkacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Görüşmeler tamamlandı, düzenlemenin içeriği de netleşmesi üzerine önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Enflasyon açıklanıp da memur ve emeklilerinin temmuz zamları netleştikten sonra düzenleme Meclis’e gönderilecek.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş ve emekli ikramiyesi de artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor.