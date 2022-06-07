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3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? 3600 ek gösterge doktorları kapsıyor mu? Kimler faydalanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek göstergenin detaylarını açıklamasının ardından vatandaşlar "3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? 3600 ek gösterge doktorları kapsıyor mu? Kimler faydalanacak?" sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? 3600 ek gösterge doktorları kapsıyor mu? Kimler faydalanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yapılan Kabine Toplantısı sonra 5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkında detaylara yer verdi. Verilen detayların ardından ek göstergeden kimlerin yararlanacağı merak konusu oldu. "3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? 3600 ek gösterge doktorları kapsıyor mu? Kimler faydalanacak." soruları araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde merak edilen sorulara yer verdik.

3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? 3600 ek gösterge doktorları kapsıyor mu? Kimler faydalanacak?

3600 EK GÖSTERGE HANGİ MESLEK GRUPLARINI KAPSIYOR?

Dün açıklanan ek gösterge detaylarına göre öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşire gibi meslek gruplarını kapsayan ek gösterge, bütün memurları kapsayacak şekilde genişletildi. Buna göre birinci dereceye gelen tüm meslek grupları göstergeden faydalanacak. 

3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? 3600 ek gösterge doktorları kapsıyor mu? Kimler faydalanacak?

3600 EK GÖSTERGE DOKTORLARI KAPSIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık gruplarının ek göstergeden yararlanıp yararlanamayacağı ile ilgili olarak "Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirmelinin emeklilere de yansıyacak olmasıdır. Hemşireler başta olmak üzere 3600 ek gösterge kapsamına alınacaklarını da hatırlatmak istiyorum. Bu çalışma yapılırken, hekim emeklilerinin maaşları da ele alınacaktır." ifadelerine yer vermişti.

3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? 3600 ek gösterge doktorları kapsıyor mu? Kimler faydalanacak?

 

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