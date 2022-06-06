3600 ek gösterge nedir, çıktı mı? Kimlere verilecek, kimleri kapsayacak son dakika? İşte 3600 ek göstergenin memur ve emekli maaşına etkisi

Türkiye'de milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşlarına etkileyecek olan 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olarak gündeme gelen ve şimdilerde en önemli konu olan 3600 ek göstergenin detayları bugün açıklanacak. Söz konusu çalışma ile maaşlarda artış sağlanacak. Ancak bu artış ve 3600 ek gösterge hakkında akıllarında soru işareti bulunanlar "3600 ek gösterge nedir, çıktı mı? Kimlere verilecek, kimleri kapsayacak son dakika?" sorularına yanıt arıyor. Peki 3600 ek göstergenin çıkması durumunda memur maaşına etkisi nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, ÇIKTI MI?

3600 ek gösterge memurların unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir. Göstergenin artmasıyla birlikte memurların maaşlarında da artış olmaktadır.

3600 ek göstergeyi," Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Diğer bir adıyla memurların çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir. " şeklinde tanımlayabiliriz.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK, KİMLERİ KAPSAYACAK SON DAKİKA?

3600 ek gösterge 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini yakından ilgilendirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda, "Daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" demişti.

3600 ek gösterge ile birlikte dört meslek grubundaki; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek.

İŞTE 3600 EK GÖSTERGENİN MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞINA ETKİSİ

3600 ek gösterge öncesi maaşı 2200 ek göstergeye göre 8 bin 668 TL olan bir öğretmen 3600 ek gösterge sonrası 10 bin 401 TL ücret kazanacak.

2200 ek göstergeye tabii olan ve 7 bin 838 TL olan bir polis memuru 3600 ek göstergeye geçmesi sonrası 8 bin 859 TL olacak.

6 bin 810 TL ücret alan bir din görevlisi 3600 ek göstergeye geçmesi sonrası 8 bin 172 TL ücret alacak.

2200 ek gösterge üzerinden 6 bin 349 TL kazanan bir hemşire, 3600 ek göstergeye geçtiği zaman 7 bin 618 TL ücret kazanacak.

3600 ek gösterge düzenlemesi öncesi 5 bin 571 TL emekli maaşı alan bir polis memuru ek göstergesinin yükseltilmesi sonrası 6 bin 961 TL maaş alacak.

3600 ek gösterge öncesi 5 bin 627 TL emekli maaşı alan bir öğretmen, 3600 ek gösterge durumunda 6 bin 681 TL emekli maaşı almaya hak kazanacak.

5 bin 471 TL emekli maaşı olan bir din görevlisi ise 3600 ek gösterge kapsamında 6 bin 861 TL emekli maaşı alacak.

5 bin 471 TL emekli maaşı alan bir hemşire, 3600 ek göstergenin hayata geçmesi durumunda 6 bin 861 TL emekli maaşı alacak.