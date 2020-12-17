3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge ne oldu 2020? Son durum nedir? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça araştırılan konuların başında geliyor. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge, memurların, aylık maaşları ve emekli olduktan sonra alacakları aylıkları ve ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük bir rol taşıyan unsurdur. Yüksek olan ek gösterge emekli aylığı ve ikramiyenin yüksek olması anlamına gelir. Bu sebeple memur mesleklerinde bulundukları unvanlarının ek göstergede olmasını isterler. Gösterge farklılıkları nedeniyle 3600'e tabii olan bir memur ile 2500'e tabii olan memurun alacağı maaş ve zam miktarları aynı olmayacaktır. 3600 ek gösterge henüz çıkmazken beklenen gelişme yaşanırsa öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge kimlere verilecek ve 3600 ek göstergede maaş artar mı sorusu uzun süredir merak ediliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle din görevlisi, hemşire, polis ve öğretmene verilmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge emekli maaşı üzerinde de etkili olacak diye düşünülüyor. Ek gösterge memurların aylık ücretleri, emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri hesaplanırken kullanılıyor. Yüksek olduğunda emekli aylığı ile ikramiye de yüksek oluyor. Ek göstergenin rakamları hizmet sınıfına, unvana ve dereceye göre değişkenlik gösteriyor.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

3600 ek gösterge ile ilgili henüz net bir açıklama yapılamadı. Bakanlıkların ve partililerin bu konuyla ilgili değerlendirmeleri şöyle;

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 17 Kasım 2020'de gerçekleşen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığın 2021 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlamıştı. Bakan Elvan, 3600 ek gösterge konusunda da bir açıklama yapmıştı. Bakan Elvan, konuyla ilgili olarak "Tabii, bu konuyu yine Maliyedeki ve Hazinedeki arkadaşlarımız özellikle Çalışma Bakanlığıyla çalışıyorlar. Tabii, bunun belirli bir yükü de söz konusu. Dolayısıyla, bunu daha sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde de çaba sarf ediyorlar ama bu çalışmaları Bakan Yardımcımıza da şimdi sordum, bu çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun ardından CHP'den yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla iki ayrı video konferans toplantısı gerçekleştirmişti. Kılıçdaroğlu, 3600 ek göstergenin çıkması halinde en az 100 bin öğretmenin emekli olacağına işaret ederek, "Şu anda '3600 ek gösterge çıkacak' diye emekliliğini doldurduğu halde emekli olmayan çok sayıda öğretmen var." ifadesini kullanmıştı. Bu öğretmenlerin sözü verilen 3600 ek göstergeyi aldıktan sonra emekli olmayı istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, çalışırken alınan ücret ile emekli olunduktan sonra alınan ücretin yüzde 50 azaldığını vurgulamıştı.

Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret ederek bir süre görüşmüştü. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, kongrelerinden sonra Akşener'i ve arkadaşlarını kutlamak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söylemişti. İki genel başkan açıklamalarının ardından soruları yanıtlamıştı. Öğretmenler Günü'nde yaptığı konuşmasının bazı bölümlerinin iktidar tarafından eleştirilmesine yönelik soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

"Öğretmenler bize ahlakı, sevgiyi, saygıyı öğretirler. Öğretmenler büyük bir camiadır. Türkiye'de en büyük topluluğu oluştururlar. Hepsinin ortak bir talebi var, 3600 ek gösterge. Bunu seçim meydanlarında söyledim, sadece öğretmenler için değil, polisler için de söyledim, '3600 ek gösterge verilmeli' dedim. Sonra 2018'de AK Parti 3600 ek göstergeyi seçim beyannamesine koydu. Çıktı Erdoğan, bir konuşma yaptı 24 Mayıs 2018'de, 'Değerli kardeşlerim önemli bir konuya geliyorum, burayı hassas dinleyin. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız, buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız.' Ne zaman söylüyor, 2018. Hangi yıldayız 2020. Bütün öğretmenlerin talebi nedir? 3600 ek gösterge. Hangi siyasi görüşten olursa olsun 3600 göstergeyi istiyorlar." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak.'' dedi.