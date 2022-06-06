Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek göstergede sona gelindi. 3600 ek gösterge için hazırlanan 3 ayrı dosya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını beklerken gündemde olan bu konuyu merak edenler "3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? 3600 ek gösterge akademisyenleri kapsıyor mu?" sorularını araştırdı. Biz de haberimizde merak edilen sorulara yanıt verdik.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR,NE İŞE YARAR?

3600 ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biridir. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

3600 EK GÖSTERGE AKADEMİSYENLERİ KAPSIYOR MU?

3600 ek gösterge düzenlemesi öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. "3600 Ek göstergenin daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" şeklinde konuşmuştu.