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3600 ek gösterge ve öğrenci affını içeren torba teklifi TBMM'ye sunuldu!

"3600 ek gösterge" ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

3600 ek gösterge ve öğrenci affını içeren torba teklifi TBMM'ye sunuldu!

Miyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge ve öğreci affı ile ilgili torba kanun teklifi AK Parti Ankara milletvekili Organ Yeğin ve İstanbul milletvekili Abdullah Güler ve 52 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  TBMM'ye sunuldu. TBMM'ye yapılan teklif sonrası tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış yapılacak. Üniversite öğrenimi yarım kalan 4 milyon öğrenci alınan karar sonrası eğitim hayatına geri dönebilecek. 

3600 ek gösterge ve öğrenci affını içeren torba teklifi TBMM'ye sunuldu!

3600 EK GÖSTERGE

3600 ek gösterge kapsamında memurların merakla beklediği 3600 göstergeye ilişkin düzenleme teklifte yer alacak. Bütün memurlara 600 ek gösterge verilmesinin ardından bir kademelendirme yapılacak. 

3600 ek gösterge ve öğrenci affını içeren torba teklifi TBMM'ye sunuldu!

ÖĞRENCİ AFFI

TBMM'ye sunulan teklifte 4 milyon öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affı da yer alıyor. Snulan metne göre açık öğretimde dönem kaydını yenilemeyen 1 milyon 848 bin, bölüm değişikliği yapan 839 bin, azami öğrenim süresinin dolması nedeniyle mezun olamayan 594 bin 530, sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilen 380 bin, KHK ile yükseköğretim kurumu kapatılan 61 bin 155 öğrenci teklif kabul edilirse eğitim hayatına geri dönecek. (İHA)

3600 ek gösterge ve öğrenci affını içeren torba teklifi TBMM'ye sunuldu!

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