İstanbul Kongre Merkezi'nde Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması düzenlendi. Etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı. Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde "gündemimizde bulunmuyor" dediği 3600 Ek Gösterge için "3600 Ek Gösterge meselesini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz" dedi. Bunun ardından gündemde yeniden "3600 ek göstergede son durum 1 Aralık 2021? | 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor?" soruları yer aldı. İşte detaylar...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM 1 ARALIK 2021? | 3600 EK GÖSTERGE NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, memurların emeklilik maaşı ve tazminatını etkileyecek olan 3600 ek gösterge için bakanlık içinde oluşturulan kurulun çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, öncelikli meselelerinin 3600 meselesi olduğunu vurgulayarak, “Bilhassa kamu personelinin 3600 meselesi çok önemlidir. Çünkü kamuda çalışırken insanların aldıkları ücret, sahip oldukları hayat tarzını; emekli olduktan sonra kaybetmeleri çok ciddi bir sorundur. Bu, emeklilik sistemimizin ve bizim ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlenmesini gerektiren bir soruna işaret etmektedir. Bu bizim gündemimizdedir. Ve tabii ki bu gündemin gereğini yapacağız. Bunu bir iyi niyet ifadesi olmaktan çıkarıp, somut ve önümüzde çözülmesi gereken bir sorun haline, bir mecburiyet haline gelmiştir. Bunu da önümüzdeki günlerde; bakanlık içinde bir kurul oluşturduk o kurul çalışmalarını tamamladı. Şimdi diğer bakanlıklarla olan görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun sosyal ortağı olarak Memur-Sen’in katılımıyla ele alacağız ve bu sorunu da çözeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son zamanlar vatandaşın en çok gündeminde olan 3600 ek gösterge ve asgari ücret konusuna yeniden değindi. Kurtulmuş, yeni ücretlerin mevcut enflasyonun üzerinde bir seviyeye ulaşması için mücadele edeceklerini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖĞRETMENLERE MÜJDE

Öğretmenlerin haklarını güvence altına alacak bir öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklar tamamladıklarını söyleyen Erdoğan, 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlanacak yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diledi. "2023'e giderken, bir taraftan ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından olan mesleki-teknik eğitimi özendirirken diğer taraftan eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren adımları atmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin sıkıntılarını kendi sıkıntımız görerek, şartları zorlama pahasına gereken her adımı atıyoruz. Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmelere gittik. Göreve yeni başlayan bir öğretmenimizin maaşı 470 lira iken Temmuz 2021 itibarıyla 5 bin 100 liraya yükseldi. 2002 yılında aynı öğretmenin aylık 60 saatten aldığı toplam ek ders ücreti 165 lira iken Temmuz 2021 itibarıyla bu rakam 1272 liraya çıktı. 2002 yılında ek ders ücretiyle bir öğretmenin eline toplam 635 lira geçerken bugün 6 bin 372 lirayı geçmektedir. Yine 2002'de bir öğretmenin eğitim-öğretim hazırlık ödeneği 175 lira iken bu sene itibarıyla bu rakam 1250 liraya ulaşmıştır. Öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum. Haklarını güvence altına alacak bir öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz."

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge memurların unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir. Noyan Doğan, 3600 ek göstergeyi," Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Diğer bir adıyla memurların çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir. " şeklinde tanımlamıştır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ AÇIKLAMA: "3600 EK GÖSTERGEYİ GETİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde gerçekleştirdiği konuşmada 3600 ek gösterge durumunu hatırlatarak "3600 ek göstergeyi getireceğiz, öğretmenleri de kapsayacak 2022 sonu getiriyoruz" açıklamasında bulundu.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2021!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılındaki dönemde seçim vaatleri arasında yer alan 3600 ek gösterge için süreç hızlandı. Memurların maaşlarına yapılacak olan zam görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in çalışmalara başlanacağını ifade etmişti. O günden bu yana ek göstergeye ilişkin olarak hesaplamalar yapılmış, hükümetten atılacak adımlar merakla bekleniyordu.

Söz konusu görüşmede milyonlarca memur ve memur emeklisinin çıkmasını merakla beklediği 3600 ek gösterge konusu masada konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge için çalışmaların başlamasını ve 2022 yılında tamamlanması için talimat verdi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması düzenlendi. Etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı. Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde "gündemimizde bulunmuyor" dediği 3600 Ek Gösterge için "3600 Ek Gösterge meselesini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK ?

600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

3600 ek göstergenin çıkmasıyla birlikte göstergeler arasındaki dengesizlikler kaybolacak. Ayrıca, göstergenin hayata geçmesiyle memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinin yüzde 20-25 oranında artış yaşanması bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 3 zam aldıkları gerekçesiyle, yeni yılda yüzde 7.5 civarında bir enflasyon farkı ve yüzde 5 normal toplu sözleşme zamlarını alacaklar. Zam oranı toplamda yüzde 12.87 olacak.