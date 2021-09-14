3600 ek göstergede son durum? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek?

Yakın zamanda milyonlarca memur ve memur emeklisinin gelirini doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den sevindirici açıklama gelmişti.

Memurların maaşlarına yapılan zam görüşmelerine değinen Bakan Bilgin," Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından" ifadelerini kullanmıştı.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge memurların unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir. Noyan Doğan, 3600 ek göstergeyi," Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Diğer bir adıyla memurların çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir. " şeklinde tanımlamıştır.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK ?

3600 ek göstergenin tüm kamu kurumlarını kapsamı isteniyor. Ancak dört meslek grubundaki; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek. Bu kapsamda göstergeleri düşük olanların ek göstergesi 3600’e yükselecek. 3600 ek gösterge öğretmen ve polislerin dışında tüm memurları etkileyecek.