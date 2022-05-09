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  3. 3600 Ek Göstergede son viraj! Maaşlar ve ikramiyeler artacak! Milyonlarca kişinin beklediği toplantı yarın yapılacak!

3600 Ek Göstergede son viraj! Maaşlar ve ikramiyeler artacak! Milyonlarca kişinin beklediği toplantı yarın yapılacak!

Milyonlarca kişinin beklediği ek gösterge için üçüncü toplantı yarın yapılacak. Yaklaşık 5 milyon çalışanın maaş ve ikramiyelerinde artış yaşanacak.

3600 Ek Göstergede son viraj! Maaşlar ve ikramiyeler artacak! Milyonlarca kişinin beklediği toplantı yarın yapılacak!

Milyonlarca kişinin beklediği, 3600 Ek Gösterge Komisyonu üçüncü toplantısını yarın yapacak.

Memur maaşları, emekli aylıkları ve emekli olurken alınan ikramiyeler artacak. Hükümet ek gösterge teklifini bugün taraflarla paylaşacak.

 

3600 Ek Göstergede son viraj! Milyonlarca kişinin beklediği toplantı yarın yapılacak!

12 MUTFAK ÇALIŞMASI YAPILDI

Dört hizmet kolunun esas olmakla beraber birlikte kamu avukatları, il müdürleri, müftüleri gibi bazı statü gruplarına yönelik de düzenleme yapılacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugüne kadar 12 mutfak çalışması yapıldığını belirtti.

3600 Ek Göstergede son viraj! Milyonlarca kişinin beklediği toplantı yarın yapılacak!

"MAYIS İÇERİSİNDE BİTİRECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedar Bilgin son yaptığı açıklamasında, kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisine değinerek, “Mayıs içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan birisi de kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere, bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle onu da paylaşacağız. Çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye'nin işçileri, Türkiye'nin emekçileri, emeklileri, Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını da ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir. Bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

3600 Ek Göstergede son viraj! Milyonlarca kişinin beklediği toplantı yarın yapılacak!​​​​​​​

3600 EK GÖSTERGEDEN SONRA SIRA EYT'DE

Mayıs ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemenin hemen ardından EYT konusunda çalışmaların da Ek Gösterge meselesinin çözülmesi ile başlayacağı bekleniyor. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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