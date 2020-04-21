366 Türk vatandaşı Irak’tan Türkiye’ye getirildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan 366 Türk vatandaşı, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü tahliye kapsamında, Bağdat'ın çeşitli semtlerinde bulunan 366 Türk vatandaşı, tahsis edilen otobüslerle Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin desteğiyle gerçekleştirilen tahliye ile yurda giriş yapan Türk vatandaşlarının, Habur Sınır Kapısındaki sağlık kontrolü yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Şırnak Valiliği ve Silopi Kaymakamlığı koordinesinde 366 Türk vatandaşı için tahsis edilen 17 otobüs ile 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına götürülmek üzere yola çıktı.

Kaynak: İHA