37 düzensiz göçmen Kucağındaki çocuklarla Yunanistan’a geçerlerken yakalandılar

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

YAYINLAMA
Google News
37 düzensiz göçmen Kucağındaki çocuklarla Yunanistan’a geçerlerken yakalandılar

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı. Durdurulan lastik bot içerisinde çok sayıda küçük çocuk bulunması dikkat çekti.

LASTİK BOT İLE YUNAİSTAN'A GEÇMEYE ÇALIŞTILAR

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 Ağustos saat 02.55'te, Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulurken içerisindeki 37 düzensiz göçmen yakalandı. Durdurulan lastik bot içerisinde çok sayıda küçük çocuk bulunması dikkat çekti.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Ayaklarıyla aracını iten vatandaşı görenler şaşkına döndü! O anlar kameraya böyle yansıdıAyaklarıyla aracını iten vatandaşı görenler şaşkına döndü! O anlar kameraya böyle yansıdı

Kaldırımda telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Taşkıran hayatını kaybettiKaldırımda telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Taşkıran hayatını kaybetti

Sivas'ta, Trabzon'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü alev alev yandı, o anlar cep telofonu kamerasına yansıdıSivas'ta, Trabzon'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü alev alev yandı, o anlar cep telofonu kamerasına yansıdı

Ava giderken avlandı! Domuz avına giden adam yanlışlıkla kendini vurdu!Ava giderken avlandı! Domuz avına giden adam yanlışlıkla kendini vurdu!

Sinop'ta vatandaşlar filenin sultanlarını dev ekranda izleyerek heyecanı beraber yaşadılarSinop'ta vatandaşlar filenin sultanlarını dev ekranda izleyerek heyecanı beraber yaşadılar

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ayaklarıyla aracını iten vatandaşı görenler şaşkına döndü! O anlar kameraya böyle yansıdı
Ayaklarıyla aracını iten vatandaşı görenler şaşkına döndü! O anlar kameraya böyle yansıdı
Kaldırımda telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Taşkıran hayatını kaybetti
Kaldırımda telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Taşkıran hayatını kaybetti
Sivas'ta, Trabzon'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü alev alev yandı, o anlar cep telofonu kamerasına yansıdı
Sivas'ta, Trabzon'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü alev alev yandı, o anlar cep telofonu kamerasına yansıdı
Ava giderken avlandı! Domuz avına giden adam yanlışlıkla kendini vurdu!
Ava giderken avlandı! Domuz avına giden adam yanlışlıkla kendini vurdu!
Son Haberler
ABD'den Ukrayna, Rusya savaşı açıklaması: “Ukrayna ordusu ülkenin güney kesimlerinde ‘kayda değer ilerleme’ kaydetti”
ABD'den Ukrayna, Rusya savaşı açıklaması: “Ukrayna ordusu ülkenin güney kesimlerinde ‘kayda değer ilerleme’ kaydetti”
37 düzensiz göçmen Kucağındaki çocuklarla Yunanistan’a geçerlerken yakalandılar
37 düzensiz göçmen Kucağındaki çocuklarla Yunanistan’a geçerlerken yakalandılar
Sinop'ta vatandaşlar filenin sultanlarını dev ekranda izleyerek heyecanı beraber yaşadılar
Sinop'ta vatandaşlar filenin sultanlarını dev ekranda izleyerek heyecanı beraber yaşadılar
Ünlü sanatçı Kibariye, yaz sonu konserleri etkinliği kapsamında Ağva'lıları coşturdu
Ünlü sanatçı Kibariye, yaz sonu konserleri etkinliği kapsamında Ağva'lıları coşturdu
Halk Plajı'nda yüreklere acı veren görüntü! Deniz kıyısına vurmuş erkek cesedi bulundu
Halk Plajı'nda yüreklere acı veren görüntü! Deniz kıyısına vurmuş erkek cesedi bulundu
Diyarbakır’da 376 dilenci operasyonu! Zabıta tarafından tek tek yakalandılar
Diyarbakır’da 376 dilenci operasyonu! Zabıta tarafından tek tek yakalandılar
Çok Okunanlar
Sivas'ta, Trabzon'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü alev alev yandı, o anlar cep telofonu kamerasına yansıdı
Sivas'ta, Trabzon'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü alev alev yandı, o anlar cep telofonu kamerasına yansıdı
Ayaklarıyla aracını iten vatandaşı görenler şaşkına döndü! O anlar kameraya böyle yansıdı
Ayaklarıyla aracını iten vatandaşı görenler şaşkına döndü! O anlar kameraya böyle yansıdı
Fenerbahçe, 18 yaşındaki oyuncusu Bora Aydınlık’ı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City’ye kiraladı
Fenerbahçe, 18 yaşındaki oyuncusu Bora Aydınlık’ı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City’ye kiraladı
Kaldırımda telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Taşkıran hayatını kaybetti
Kaldırımda telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Taşkıran hayatını kaybetti
Bu sefer baltayı taşa vurdu! Gasp etmek istediği kişi polis çıktı!
Bu sefer baltayı taşa vurdu! Gasp etmek istediği kişi polis çıktı!
Erzurum'da kanlı hesaplaşma! Arazi yüzünden kardeşini kalbinden bıçakladı!
Erzurum'da kanlı hesaplaşma! Arazi yüzünden kardeşini kalbinden bıçakladı!
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar sonrası IKEA'dan tepki çeken karar: Mescitleri kapattı!
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar sonrası IKEA'dan tepki çeken karar: Mescitleri kapattı!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!