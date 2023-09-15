Mersin Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğini üstlendiği "37. Uluslararası Mersin Briç Festivali" başladı. 13 Eylül tarihinde başlayan ve 5 gün sürecek olan organizasyona, yurt içinden ve yurt dışından toplamda 250 sporcu katılım gösterecek. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde 5 ayrı kategoride gerçekleşen etkinlik, Türkiye'nin en uzun soluklu organizasyonlarından biri olarak anılıyor.

"5 gün sürecek olan turnuvaya 250 sporcu katılıyor"

Uluslararası Mersin Briç Festivali'ni, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl 37. kez düzenlediklerini kaydeden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, "5 gün sürecek olan ve son güne kadar 250 katılımcının katılacağı bu etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Organizasyonda dereceye girecek olan bütün sporculara çeşitli ödüllerimiz var. Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Briçin her yaştan insanın oynayabileceği bir akıl sporu olduğunu söyleyen Mersin Briç Spor Kulübü Başkanı İbrahim Ethem Kerem, "Festivale katkı sağlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum. Briç, her yaşta oynanabilen bir spor. İnsanı zinde tutan, analitik düşünceyi artıran, problem çözme yeteneğini geliştiren bir spor. Herkese briç oynamayı tavsiye ediyoruz. Mersin Briç Spor Kulübü olarak da, briç oynamak isteyenleri kulübümüze bekliyoruz" şeklinde konuştu. Bu yıl turnuvaların ve katılımcıların yoğunlukta olduğunu da ifade eden Kerem, "5 gün boyunca keyifli bir turnuva olmasını ümit ediyoruz" dedi.

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"Yıllardır standardını ve kalitesini bozmayan bir turnuva"

Milli takım bünyesinde şimdiye kadar 250'den fazla briç oynadığını belirten Briç Milli Takım Oyuncusu Enver Köksoy, "Turnuvaya Ankara'dan katılıyorum. Mersin Briç Festivali, uluslararası bir festival. Türkiye'nin en büyük festivallerinden de bir tanesi. Bu sene de 37.'si gerçekleşiyor. Geçmiş senelerden beri standartlarını ve kalitesini bozmadan devam eden, sevdiğimiz festivallerden biri" diye konuştu. Köksoy ayrıca briçin hem oyun, hem de spor müsabakası olarak iki şekilde değerlendirilebileceğini ifade etti.

Uluslararası Mersin Briç Festivali'ni 37 sene önce zorluklarla oluşturduklarını belirten Briç Milli Takımı eski oyuncularından Canan Adıgüzel de "Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle bu sene 37'yi devirdik. Gerçekten çok keyifli bir camia. Briç oynamayı herkese tavsiye ediyorum. Vermiş olduğu desteklerden dolayı da belediyemize teşekkür ediyorum. Bizim için inanılmaz bir olay. Mersinimiz için güzel bir şey. Devamlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)