37 yaşına giren LeBron James'ten emeklilik açıklaması!

Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Lakers'da forma giyen yıldız basketbolcu LeBron James, 30 Aralık itibariyle 37. yaş gününü kutladı. Bu kapsamda yaşı iyice ilerleyen LeBron James'in emeklilik tarihi de merakla beklenirken yıldız basketbolcu Memphis Grizzlies maçının ardından konuyla ilgili açıklamalara yer verdi. James, "Zihnim ve vücudum izin verdiği sürece oynayabilirim" şeklinde konuştu.

"KİMSENİN OYUNUN ÖRNEK ALMAYA ÇALIŞMADIM"

Daha önceki efsane isimlere saygı duyduğunu ama onlar gibi olmaya çalışmadığını ifade eden LeBron James, "Hayatım boyunca benden önceki dönemlerin efsanelerine saygı duydum ve her zaman basketbolun bugüne gelmesindeki katkılarını takdir ettim, ama kimsenin oyununu örnek almaya veya başkalarının oyunundan kendi oyunuma eklemeler yapmaya çalışmadım." şeklinde konuştu.

"KENDİMİ GELŞTİRMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Kendini geliştirmek adına sürekli olarak çalıştığını belirten LeBron, "Her daim kendi yoluma bakmaya çalıştım ve bu yolu oluştururken sürekli kararlılıkla çabaladım. Her gün kendimi fiziksel ve mental açıdan geliştirebilmek için çok çalışıyorum. Bu oyun ilk günden beri benim damarlarımda akıyor ve ben de her geçen gün oyunumu kariyerimin ilerleyen bölümünde nasıl daha ileriye götürebileceğimi düşünüyorum." dedi.

"BAKALIM OYUN BENİ NEREYE GÖTÜRECEK"

Kariyerini ne kadar daha sürdüreceğini bilmediğini ve bunu önündeki sürecin göstereceğini dile getiren James, "19 yıldır buradayım ve bir 19 yıl daha oynayamayacağımı biliyorum. Kesinlikle kariyerimin orta noktasında değilim. Bakalım oyun beni nereye götürecek. Zihnim ve vücudum izin verdiği sürece oynayabilirim" ifadelerine yer verdi.

Los Angeles Lakers'da forma giyen LeBron James, bu sezon çıktığı karşılaşmada 28 sayı, 7.2 ribaund ve 6.8 asist ortalamaları ile oynuyor.