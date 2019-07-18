38. Dünya Sanat Eğitimcileri Kongresi ÇOMÜ'de gerçekleştirilecek

ÇANAKKALE (AA) - 38. Dünya Sanat Eğitimcileri Kongresi 2023 yılında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) yapılacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan British Columbia Üniversitesi’nde gerçekleşen Dünya Sanat Eğitimcileri Konseyi toplantısında, 38. INSEA Dünya Sanat Eğitimcileri Kongresi'nin 2023 yılında ÇOMÜ'de düzenlenmesine karar verildi.

Konsey toplantısında, ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman’ın gerçekleştirdiği sunum sonrasında yapılan oylama sonucunda Dünya Sanat Eğitimcileri Konseyi, 38. INSEA Kongresinin Çanakkale’de düzenlenmesi kararı alındı.



Dünyanın en büyük uluslararası sanat eğitimcileri kongresinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılında Çanakkale’de gerçekleşmesi kararının alınmasını sağlayan Prof. Dr. Eryaman’ın başkanlığındaki heyette Dışişleri Bakanlığını temsilen Vancouver Başkonsolosu Anıl Bora İnan, TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi ve INSEA eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Özsoy, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Özgür Soğancı ile ABD ve Kanada Üniversitelerinde görevli Türk akademisyenler yer aldı.



Çanakkale'yi 2023 yılında dünya sanat ve sanat eğitiminin merkezi konumuna getirecek olan kongre, dünyanın dört bir yanından gelecek olan yaklaşık 2000 sanatçı ve akademisyeni ülkemizde ağırlayacak.

Türkiye Eğitim Araştırmaları Birliği (EAB), Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED) ve Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER) işbirliğinde gerçekleşecek olan kongrenin düzenleme kurulu başkanlıklarını ÇOMÜ Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Martina Riedler ve Dr. Öğr. Üyesi Enver Yolcu yürütecek.





Kaynak: AA