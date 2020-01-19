38. Uluslararası Devecilik Festivali’ne binlerce kişi akın etti

38. Uluslararası Devecilik Festivali bugün yapılan güreşlerle sona erdi. Özellikle yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin ikinci gününde havanın da güzel olmasıyla birlikte Pamucak Arena'yı dolduran her yaştan binlerce deve tutkunu, hem piknik yaptı hem de festivalin tadını çıkardı.

Festival alanına beraberindeki CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil, yönetim kurulu üyeleri, CHP'li belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve kurum amirleri ile birlikte büyük bir coşkuyla giren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, alkışlar eşliğinde festivale katılanları selamladı. Festivale ayrıca Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener, Jandarma Komutan Vekili Yusuf Ağaç, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Urla Belediye Meclis Üyesi Bülent Köklü, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Funda Şenol ve Meclis Üyesi Hasan Çelik, Ruen Belediye Başkanı İsmail Osman ve meclis üyeleri, Yalova Taşköprü eski Belediye Başkanı Nedret Gülen, Efes Selçuk'un kardeş şehri Siegburg Belediyesinden Manfred Hagen, İra Reinhard, Janina Hagen, Ali Aktaş, Devecilik Kültürü ve Deve Sağlığı Paneli için Somali'den gelen heyetin yanı sıra yerli ve yabancı binlerce festival tutkunu katıldı.

Altın Artemis heyecanı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tüm katılımcılar 38. Uluslararası Efes Selçuk Festivali'nin huzur ve sükûnet içerisinde geçmesi için Cazgır Halil Coşkun eşliğinde dua etti. Açılış konuşmalarının ardından Efes Selçuk'tan, Torbalı, Umurlu, Bodrum, Çine, Germencik, Muğla, Nazilli, Çanakkale gibi Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinin en ünlü pehlivan develeri, çatım listesine göre güreşti. Bu yıl festivale Altın Artemis heyecanı damgasını vurdu. Güreşseverlerin yakından tanıdığı pehlivan develer Altın Artemis için güreşti. Germencik'ten Akın Bey- Armutlu'dan Efsane Yağız Efe, Aydın'dan Küçük Gezer - Sarayköy'den Göktuğpaşa (2. Karadayı), Salihli'den Çakır- Yazıdere'den Diriliş 09, Atça'dan Onurbey- Bağyurdu'ndan Anafarta Türker adlı develerin güreşleri heyecanla izlendi. Kupalar deve sahiplerine protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Efes Selçuk Kültür ve Turizm Vakfının organizasyonu ile gerçekleşen 38. Uluslararası Efes Selçuk Devecilik Festivali katılımcıların davul zurna eşliğinde eğlencesiyle akşam saatlerine kadar devam etti.

Kaynak: İHA