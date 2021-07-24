397 taksicinin belgeleri askıya alınmıştı! İBB ve taksiciler görüşme kararı aldı

İstanbul'da İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne (TUHİM) gelen fahiş fiyat, uzun yoldan dolandırma, yolcudan daha fazla ücret alma gibi şikayetler üzerine 397 taksicinin güzergah kullanım izin belgelerini askıya alınmasının ardından durum Hürriyet'te yer alan habere göre 26 Temmuz Pazartesi günü İBB ve taksiciler arasında yapılacak görüşme ile değerlendirilecek.

NE OLMUŞTU?

UKOME kararıyla taksiler için belirlenen aracın rengi, boyutları (segmenti), ücret tarifesi ve Taksi Yönetim Merkezi cihazı ile entegrasyonunu içeriyor. Bu entegrasyona ilişkin zorunluluk, 25 Mayıs 2017 tarih ve 2017/4-6 Sayılı UKOME kararı ile getirilmişti. Entegrasyona sahip olmayan araçların bu durumu düzeltene kadar belgelerinin askıya alınması kararı ise 09 Mayıs 2018 tarihli UKOME kararıyla alınmıştı.

ENTEGRASYONU YAPTIRMADILAR

Bunun üzerine İstanbul’da faaliyet gösteren dört taksimetre firmasından üçü bu entegrasyonu yapma konusunda İBB işbirliğine girse de İstanbul Havalimanı’ndaki taksiler bu entegrasyonu yaptırmadı.

İBB'NİN VERDİĞİ BEDAVA CİHAZLAR DA SÖKÜLMÜŞ

Öte yanda İBB tarafından tamamen ücretsiz verilen cihazların da araçlardan söküldüğü tespit edildi. Bunun üzerine yapılan incelemede taksimetreleri kullanan araçlardan önemli bir kısmının İBB Ruhsat sistemine bu taksimetreyi kullanmaya başlamadan önce kullanmış oldukları bir diğer taksimetreye ilişkin evrakları yükledikleri tespit edildi.

BİLGİLENDİRME YAPILDI

Söz konusu tespitin ardından İBB, ilgili esnafa SMS yoluyla bilgilendirmede bulunsa da aradan geçen 5 güne rağmen 7 gün- 24 saat açık olan online sistemde herhangi bir esnafın aracında değişiklik yapmadığı belirlendi.

GEREKEN YAPILMAYINCA BELGELERİ ASKIYA ALINDI

Bunun üzerine İBB, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) 145. Madde’de tanımlanan, “E-Tuhim sistemine girilen bilgilerin yanlış veya eksik beyan edilmesi durumunda, bilgiler doğrulanıncaya kadar ilgili izin belgesi askıya alınır” hükmünü devreye sokup, 397 aracın güzergah kullanım izin belgeleri askıya aldı.