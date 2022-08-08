3'lü mutabakat sonrası iade edileceklerdi! İsveç'ten teröristlerin iadesi için sklandal hamle iddası!

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın 3'lü mutabakat sonrası aldıkları karar ile İsveç'te bulunan teröristlerin Türkiye'ye iadeleri gerçekleşecekti. Ortaya atılan o iddia kafaları karıştırdı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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3'lü mutabakat sonrası iade edileceklerdi! İsveç'ten teröristlerin iadesi için sklandal hamle iddası!

NATO zirvesinin gerçekleştirildiği Madri'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında ortak bir momerandum yaayımlanmış ve İsveç'in ülkede bulunan terörsitleri Türkiye'ye iade edecekleri kararına varılmıştı. Teröristlerin Türkiye'ye iade edileceği beklenirken bugün terösitler ile ilgili ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı.

3'lü mutabakat sonrası iade edileceklerdi! İsveç'ten teröristlerin iadesi için sklandal hamle iddası!

SIĞINMACI ŞEFİNDE ÇARPICI İDDİA

Kritik konuların işlendiği NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç'ten 73 terörsitni iadesini istemiş ve alınan kararlar sonra İsveç o talebi kabul etmişti. Türkiye'nin yakından takip ettiği iade talebi yakından takip edilirken bugün Norveç Göçmenler Ofisi Sığınmacı Bölüm Şefi Line Zahl Kvakland, Klassekampen'den çarpıcı bir iddia geldi.

3'lü mutabakat sonrası iade edileceklerdi! İsveç'ten teröristlerin iadesi için sklandal hamle iddası!

TALEP ETMELERİ HALİNDE NORVEÇ'E GİDEBİLİRLER

Klassekampen'in bir gazeteye yaptığı açıklamada İsveç'te bulunan ve iadesi beklenen teröristlerin talep etmeleri halinde başvurularının onaylanıp Norveç'e gidebileceklerine dair bir bilgi verdi.

3'lü mutabakat sonrası iade edileceklerdi! İsveç'ten teröristlerin iadesi için sklandal hamle iddası!

KABUL EİDLMESİ ZOR BİR UYGULAMA

Verdiği bilgi sonrası Türkiye'nin bu duruma şiddetle karşı çıkacağını aktaran , bu uyuglamanın çok zor olacağının da altını çizdi.

Klassekampen ayrıca, İsveç'in NATO üyeliği ön koşulu için Türkiye ile yaptığı anlaşmayı hatırlatan Einarsen, bu anlaşmanın bütün NATO ülkelerini kapsadığını da vurguladı.

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