3'ü çocuk, 7 kişi, jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

MARDİN'in Derik ilçesinde jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk, 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün gece saatlerinde kırsal Koçyigit Mahallesi'nde meydana geldi. Aba ailesi, bir süredir mahallede yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle satın aldıkları jeneratörü çalıştırıp, elektrikli sobayla ısınmak istedi. Ancak bir süre sonra aile, jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Aile bireylerinin haber verdiği komşuları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3'ü çocuk, 7 kişilik aile, Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Mahalle sakinlerinden Ali Dağlık,12 gündür elektrik kesintilerinden dolayı jeneratör satın aldıklarını ifade ederek, elektrik dağıtım şirketine tepki gösterdi. Dağlık, "Elektriğimiz yok. Su ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılamak için jeneratör aldık. Kullandığımız jeneratör 7 kişilik bir aileyi zehirledi. Yetkililerin buna çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA