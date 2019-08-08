3'üncü kat balkonundan düşen Emir yaralandı 

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, apartmanın 3'üncü katındaki dairesinin balkonunda oyun oynarken dengesinin kaybederek beton zemine düşen Emir Ertuğrul (3), yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Emir Ertuğrul, apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynamaya başladı. İddiaya göre Emir, bir süre sonra dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Emir'in düştüğünü gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emir, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Emir Ertuğrul'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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DHA