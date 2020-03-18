İstanbul2 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. 3'üncü kattan atlayarak intihar etti

3'üncü kattan atlayarak intihar etti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ramazan A. (79), üçüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

3'üncü kattan atlayarak intihar etti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ramazan A. (79), üçüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Diyaliz hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen Ramazan A., üçüncü kattaki evinin balkonundan aşağı atladı. Ağır yaralanan ve yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Ramazan A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT