3'üncü sınıf emniyet müdürü, uyuşturucudan gözaltında (2)

TUTUKLANDILAR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, ihbar üzerine durdurulan ve otomobilinden inerken çorabından çıkardığı 1 gram skunku atan ve ardından aracında arama yapılıp, 1 kilo 985 gram skunk ile yeşil reçeteyle satılan ve uyuşturucu özeliği bulunan 10 ağır kesici hap ele geçirilen 3'üncü sınıf Emniyet Müdürü Zafer Çeviköz ile oto kiralama firması sahibi Necip Boğaçhan Tuncay, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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DHA