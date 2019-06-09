3'üncü sınıf emniyet müdürü, uyuşturucudan gözaltında

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan otomobilde, narkotik köpeği "Nmak" ile yapılan aramada 2 kilo skunk ele geçirildi. Aracın sürücüsü, 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile yanındaki Tuncay Necip B. gözaltına alındı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında 09 JC 938 plakalı otomobili durdurdu. Narkotik ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin, narkotik köpeği Nmak ile araçta yaptığı aramada, 2 kilo skunk ele geçirdi. Aracın sahibi İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile yanındaki Tuncay Necip B.'yi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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DHA