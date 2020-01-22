4.0 şiddetinde deprem
Manisa'nın Sungullu ilçesinde saat 17:46'da 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli'nin aktardığı bilgilere göre Manisa'nın Sungullu ilçesinde saat 17:46'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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