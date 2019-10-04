4.1 şiddetinde deprem!
AFAD açıklama yaptı. Açıklamada, saat 23.20'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3.9 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen depremin şiddetini 3.9 olarak açıkladı.
AFAD'ın web sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 şiddetinde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 66 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
İşte Muğla'daki depreme ilişkin AFAD tarafından yapılan paylaşım
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2019
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 66.86 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 04.10.2019, 23:20:20 TSİ
Enlem : 36.0468 N
Boylam : 27.5368 E
Derinlik : 12.20 km
Detay : https://t.co/xSvkys8kis@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
HABERE YORUM KAT