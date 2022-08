4 - 17 Ağustos 2022 Migros ürünleri, fiyat listesi! Bu hafta Migros'da neler var? Listede hangi ürünler yer alıyor?​​​​​​​

4 - 17 Ağustos 2022 tarihleri arası Migros'da tavuk et çeşitleri, ayçiçek yağı, kırmızı et ve kırmızı et şarküteri gibi ürünler büyük indirimli fiyatlarla yer aldı. Peki, Bu hafta Migros'da neler var? Listede hangi ürünler yer alıyor? İşte 4 - 17 Ağustos 2022 Migros ürünleri, fiyat listesi.

4 - 17 AĞUSTOS 2022 MİGROS ÜRÜNLERİ, FİYAT LİSTESİ

4 - 17 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki indirimlerden bazıları;

Dana Rostoluk Et Kg: 159,95 TL

İndirimli fiyatı: 135,96 TL

Dana Rostoluk Et Yöresel Kg: 183,50 TL

İndirimli fiyatı: 155,98 TL

Dana But Tas Kebaplık Et Çiftlik Kg: 163,75 TL

İndirimli fiyatı: 139,19 TL

Dana But Tas Kebaplık Et Yöresel Kg: 192,75 TL

İndirimli fiyatı: 163,84 TL

Dana But Sotelik Et Çiftlik Kg: 164,75 TL

İndirimli fiyatı: 140,04 TL

Dana But Sotelik Et Yöresel Kg: 193,75 TL

İndirimli fiyatı: 164,69 TL

Dana Stragonof Kg (But Eti): 166,50 TL

İndirimli fiyatı: 141,53 TL

Dana Stragonofluk Et Yöresel Kg: 194,75 TL

İndirimli fiyatı: 165,54 TL

Dana Tranç Kg (But Eti): 166,50 TL

İndirimli fiyatı: 141,53 TL

Dana Tranç Yöresel Kg: 194,75 TL

İndirimli fiyatı: 165,54 TL

Dana Nuar Kg: 161,75 TL

İndirimli fiyatı: 137,49 TL

Dana Nuar Yöresel Kg: 191,50 TL

İndirimli fiyatı: 162,78 TL

Dana Pirzola: 179,90 TL

İndirimli fiyatı: 169,90 TL

Dana Kemikli Biftek (T-Bone) Kg: 196,90 TL

İndirimli fiyatı: 169,90 TL

Dana Pirzola (Tomahawk) Kg: 177,90 TL

İndirimli fiyatı: 169,90 TL

MİGROS İNDİRİMLİ TAVUK ET FİYAT LİSTESİ 10 AĞUSTOS 2022

Beypiliç Fileto Kg: 83,90 TL

İndirimli fiyatı: 67,12 TL

Şenpiliç Büyük Tabaklı Piliç Bonfile Kg: 81,90 TL

İndirimli fiyatı: 65,52 TL

Banvit Piliç Bonfile Kg: 97,90 TL

İndirimli fiyatı: 78,32 TL

Bolez Köylüm But Izgara Kg: 89,90 TL

İndirimli fiyatı: 72,90 TL

Beypiliç Pirzola Kg: 67,90 TL

İndirimli fiyatı: 54,32 TL

Şenpiliç Pirzola Kg: 67,90 TL

İndirimli fiyatı: 54,32 TL

Banvit Piliç Pirzola Kg: 62,90 TL

İndirimli fiyatı: 50,32 TL

MİGROS İNDİRİMLİ AYÇİÇEK YAĞI FİYAT LİSTESİ 10 AĞUSTOS 2022

Yudum Ayçiçek Yağı 3 Lt.: 134,90 TL

İndirimli fiyatı: 99,50 TL

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 2 L: 92,90 TL

İndirimli fiyatı: 69,90 TL

Turna Ayçiçek Yağı Pet 2 L: 84,90 TL

İndirimli fiyatı: 69,90 TL

Yudum Ziyafet Ayçiçek Yağı 2 L Pet: 83,69 TL

İndirimli fiyatı: 69,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L ( Pet Şişe ): 49,90 TL

İndirimli fiyatı: 39,90 TL