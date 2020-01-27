24 Ocak Cuma günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu depremin ardından Elazığ'da artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.11'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin 11.94 km derinlikte gerçekleştiğini açıklarken Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.5 merkez üssünün Sivrice Kamışlık olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi, depremin derinliği 5 km olarak duyurdu.

ARTÇI SARSINTILAR, BÜYÜK PANİK VE TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLUYOR

Bölgede yaşanan artçı sarsıntılar, büyük panik ve tedirginlik yaratıyor. AFAD, bugün yaptığı açıklamada 1000'in üzerinde artçı deprem olduğunu duyurmuştu.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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