Deprem mi oldu? Son deprem neler? Datça deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu ve Datça'da hissedildiği açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin şiddeti 4.2 olarak belirtilirken merkez üssü olarak Ege Denizi işaretlendi. Depremin saati 14:18, derinliği ise 10.40 km olarak açıklandı.

Bölgede herhangi bir can veya mal kaybı bulunmuyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu ifade ederken depremin şiddetinin 4.5 olduğunu belirtti.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ