4.3 büyüklüğünde deprem korkuttu

Çankırı'da sabah saatlerinde başlayan depremler peşi sıra devam ediyor.

Çankırı Çerkeş merkezli saat 16.46'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremde herhangi bir can mal kaybı olmazken, vatandaşlar peş peşe meydana gelen depremlerden dolayı korkuyla sokaklarda bekliyor. Yetkililer ise vatandaşlara herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirerek, panik yapmamaları şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA