AFAD'ın verilerine göre Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 15.40’da 4,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 9 km altında gerçekleşti.,

Sarsıntı İzmir'den de hissedildi.

Ayrıntılar geliyor...

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SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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