Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika | Mahkemeden CHP'li Engin Özkoç'a şok! 50 Bin TL manevi tazminat ödeyecekSüper Loto sonuçları 20 Ocak 2022 Perşembe | 20.01.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı4-5 gün sürecek! AKOM’dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısıSon dakika | Bakan Koca'dan sert tepki: Cezasını çekecekMüzmin ne demek, TDK'ya göre Müzmin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yarın okul var mı? | Okullar tatil mi? | Kar nedeniyle tatil olan iller hangileri? 21 Ocak 2022 CumaCanten isminin anlamı nedir, Canten ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika |  20 Ocak 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosuSultanbeyli Belediyesi üniversite öğrencilerine ücretsiz İstanbulkart abonman başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir 2022?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. HAVA DURUMU
  3. 4-5 gün sürecek! AKOM’dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

4-5 gün sürecek! AKOM’dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

Afet Koordinasyon Merkezi'nin yayımladığı verilere göre; yarından itibaren hava sıcaklıkları düşecek. İstanbul'da sıcaklık eksi derecelerde seyredecek. AKOM yaptığı açıklamada İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiğini anımsattı.

4-5 gün sürecek! AKOM’dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; 21 Ocak Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Cuma gününün ardından havanın eksi dereceleri göreceği öngörülüyor.

Afet Koordinasyon Merkezi'nin verilerine göre, 21 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

22 Ocak Cumartesi ve 23 Ocak Pazar günü de etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor.

4-5 gün sürecek! AKOM’dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

İstanbul'da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM'in Kuzeyinde ve yüksek noktalarda yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.

Afet Koordinasyon Merkezi'nin paylaşımı:

4-5 gün sürecek! AKOM’dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı-

YARINDAN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Öte yandan TRT'ye özel açıklamalarda bulunan Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağı konusunda verdi.

Açıklamasında "Yarın İstanbul'da gerçekleşecek olan yağış biraz daha karla karışık yağmur şeklinde olur. Cumartesi günü havaların daha da soğumasıyla özellikle hafta başından itibaren yağışlar kar şeklinde olacak" ifadelerini kullanan Acar, yurt genelinde sıcaklıkların önümüzdeki haftanın başından itibaren hissedilir derecede düşeceğini belirtti.

Acar, "Perşembe gününe kadar aşırı soğuk havaların etkisi altında kalacağız. Yağışlar İstanbul'da Çarşamba gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacak." açıklamasını yaptı. 

Soğuk havanın İstanbul'un tamamında etkili olacağını hatırlatan Murat Acar daha çok kuzey bölgeleri etkileyebileceğini söyleyerek, "Soğuk hava dalgası önce Balkanlar'dan gelecek. Haftanın başından itibaren ise Karadeniz üzerinden daha soğuk hava dalgası gelecek." şeklinde konuştu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT