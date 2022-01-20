4-5 gün sürecek! AKOM’dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; 21 Ocak Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Cuma gününün ardından havanın eksi dereceleri göreceği öngörülüyor.

Afet Koordinasyon Merkezi'nin verilerine göre, 21 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

22 Ocak Cumartesi ve 23 Ocak Pazar günü de etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor.

İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

İstanbul'da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM'in Kuzeyinde ve yüksek noktalarda yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.

Afet Koordinasyon Merkezi'nin paylaşımı:

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YARINDAN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Öte yandan TRT'ye özel açıklamalarda bulunan Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağı konusunda verdi.

Açıklamasında "Yarın İstanbul'da gerçekleşecek olan yağış biraz daha karla karışık yağmur şeklinde olur. Cumartesi günü havaların daha da soğumasıyla özellikle hafta başından itibaren yağışlar kar şeklinde olacak" ifadelerini kullanan Acar, yurt genelinde sıcaklıkların önümüzdeki haftanın başından itibaren hissedilir derecede düşeceğini belirtti.

Acar, "Perşembe gününe kadar aşırı soğuk havaların etkisi altında kalacağız. Yağışlar İstanbul'da Çarşamba gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacak." açıklamasını yaptı.

Soğuk havanın İstanbul'un tamamında etkili olacağını hatırlatan Murat Acar daha çok kuzey bölgeleri etkileyebileceğini söyleyerek, "Soğuk hava dalgası önce Balkanlar'dan gelecek. Haftanın başından itibaren ise Karadeniz üzerinden daha soğuk hava dalgası gelecek." şeklinde konuştu.