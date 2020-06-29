4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu yasak var mı?

Koronavirüs salgının etkilerini azaltmasıyla 1 Haziran itibariyle yeni kontrollü normal hayata geçilmeye başlanan Türkiye'de, ikinci bir dalga telaşı yaşanmaya başladı. Vakaların yeniden artışa geçmesiyle gündeme taşınan sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? sorusu internet arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

Son olarak LGS VE YGS günlerinde tedbir amacıyla hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 81 il genelinde vaka sayılarında artış görülmeye başlanınca vatandaşlar, hafta sonu yasaklarının tekrar gündeme gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

KABİNE TOPLANTISINDA KORONAVİRÜS KONUŞULUYOR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün başladı. Toplantıda koronavirüs salgını ile mücadelenin konuşulması bekleniyor. Ayrıca gerek duyulması halinde bazı yeni kararlar alınacak.

YENİ SINIRLAMALAR GELECEK Mİ?

Yeni Şafak'ın haberine göre koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen normalleşme takvimi toplantıda ele alınacak. 1 Temmuz’da normalleşme kapsamında atılacak adımların görüşülmesi beklenirken, 1 Haziran’da hayata geçirilen kontrollü normalleşmenin de sonuçları masaya yatırılacak. Bu kapsamda vakalarda yaşanan dalgalanmalar değerlendirilecek. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kabine üyelerine bir sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Koca’nın sunumunda artan vaka sayıları ve alınan önlemlerle ilgili değerlendirme yapması öngörülüyor.

4-5 TEMMUZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bilim Kurulu tavsiyelerinin Bakanlar Kurulunda değerlendirildiği sokağa çıkma yasağı hususu, salgın riskini azaltma noktasında büyük önem arz ediyor. Gelecek hafta sonu için sokağa çıkma yasağı hususunda herhangi bir açıklama yer almazken, yasağın tamamıyla olumsuz durumu önlemek için alındığı biliniyor. Bu noktada çarşamba günü gerçekleştirilmesi beklenen Bilim Kurulu toplantısı ve Kabine toplantısına verilecek tavsiyeler, 4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusunda belirleyici olacak.

Diğer taraftan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam vaka sayılarını açıklarken, "Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı" değerlendirmesinde bulundu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son değerlendirmelere göre virüs sayılarının arttığı bazı illerde yasak olabilir. Bakan Koca, geçtiğimiz hafta Adana, Ankara ve Kocaeli'nde vaka sayı artışı olduğunu açıklamıştı.

KURBAN BAYRAMINDA YASAK OLACAK MI ?

Bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısında yaklaşan bayram sürecinde ne gibi önlemler alınabileceği ve turizm sektöründeki son gelişmelerin de masaya yatırılacağı öğrenildi. Öte yandan bayramda yasak olup olmayacağı ile ilgili de cevapların verilmesi bekleniyor.