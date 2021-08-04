4 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı |Kim Milyoner Olmak İster özel bölümüyle ATV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan kanal hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisinin tekrar bölümünü yayınlanıyor. Akşam ise ekranların sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster özel bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 4 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı..

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TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 4 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kahvaltı haberleri ile başlayan kanalda, 14:00'da Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in başrollerini paylaştığı Aşk Sana Benzer filmi yayınlanırken, 16:20'de Kardeşlerim dizisi ekranlarda olacak. Akşam sevilen program Kim Milyoner Olmak İster ATV izleyicisiyle buluşacak... 4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Bir Zamanlar Çukurova 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Aşk Sana Benzer 16:20 Kardeşlerim 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster atvkimmilyonerolmakisterBugün