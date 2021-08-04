4 Ağustos 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Fox TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal gündüz kuşağında Fulya ile Umudun Olsun programına yer veriyor. Akşam ise romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Fox TV' de izleyici karşısına çıkıyor. İşte 4 Ağustos 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı.
FOX TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını arayanlar için haberimizde 4 Ağustos 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan FOX 11:00'da Şef Akademi Doğada programını ekrana veriyor. Akşam ise sevilen dizi Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Fox TV'de izleyici karşısına çıkıyor...
4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Sen Çal Kapımı
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı