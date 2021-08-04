4 Ağustos 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı | Cam Tavanlar final bölümüyle Show TV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Sabahın ilk saatlerinde Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunduğu program Bu Sabah ekranlarda olurken akşam ise Cam Tavanlar final bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 4 Ağustos 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı...

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Show TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 11:00'da Yeni Gelin ekranlarda olurken 14:30'da Kuzey Yıldızı İl Aşk dizisi Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise istediği sonucu yakalayamayan Cam Tavanlar dizisi Show TV ekranlarına veda ediyor. İşte 4 Ağustos 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı... 4 AĞUSTOS 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI 06.00 Kalp Atışı 08.30 Bu Sabah 11.00 Yeni Gelin 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Cam Tavanlar cam tavanlarshow tvyayın akışıBugünÇarşambatelevizyon