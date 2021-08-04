4 Ağustos 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı | Cam Tavanlar final bölümüyle Show TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Sabahın ilk saatlerinde Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunduğu program Bu Sabah ekranlarda olurken akşam ise Cam Tavanlar final bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 4 Ağustos 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı...
Show TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 11:00'da Yeni Gelin ekranlarda olurken 14:30'da Kuzey Yıldızı İl Aşk dizisi Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise istediği sonucu yakalayamayan Cam Tavanlar dizisi Show TV ekranlarına veda ediyor. İşte 4 Ağustos 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı...
4 AĞUSTOS 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kalp Atışı
08.30 Bu Sabah
11.00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar