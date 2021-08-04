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4 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 06:00'da Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlayan kanal, Kalk Gidelim ile yayına devam ediyor. 12.32'da Gönül Dağı ekranlara verilirken akşam Dünya Hali (alt yazılı) izleyiciyle buluşacak. İşte 4 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

4 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 4 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:20 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15.45'te Masumlar Apartmanı özel bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Dünya Hali TRT 1 ekranlarında oluyor.

4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:10 Kalk Gidelim

10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Dünya Hali (Altyazılı)

22:15 Seneye Bu Zamanlar

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