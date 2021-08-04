4 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali TRT 1'de
TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 06:00'da Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlayan kanal, Kalk Gidelim ile yayına devam ediyor. 12.32'da Gönül Dağı ekranlara verilirken akşam Dünya Hali (alt yazılı) izleyiciyle buluşacak. İşte 4 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 4 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:20 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15.45'te Masumlar Apartmanı özel bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Dünya Hali TRT 1 ekranlarında oluyor.
4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:10 Kalk Gidelim
10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Dünya Hali (Altyazılı)
22:15 Seneye Bu Zamanlar