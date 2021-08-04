4 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 4 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:45'te Yeryüzleri yayınlanıyor. Akşam ise La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler izleyici karşısına çıkıyor..

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TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 14:00'da Belgesel : Metin Erksan'ın Tutkusu Eskici yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 4 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı... 4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:00 Koleksiyoner 05:30 Geri Dönüşen Sanat 05:45 Sinema + 06:30 Hayat Sanat 07:00 Opera Dünyası 07:30 Belgesel: Para 08:00 Muasır 08:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers ) 09:20 Geri Dönüşen Sanat 09:30 Kelimeler ve Şeyler 10:30 Nakkaşın Fırçası 11:00 Düşüncenin Seyir Defteri 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 14:00 Belgesel : Metin Erksan'ın Tutkusu 15:45 Yeryüzleri 16:00 Tarih Söyleşileri 17:00 Belgesel : Sayılar ( Numbers ) 17:50 Türkiye Atlası 18:00 Hayat Sanat 18:30 Koleksiyoner 19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 20:00 La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler (La Dolce Vita the Music of Italian Cinema) 21:00 Yerli Sinema: Pandora'nın Kutusu 23:00 Edebiyat Söyleşileri 00:00 La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler (La Dolce Vita the trt2yayın akışıyayınakışıÇarşambaBugün