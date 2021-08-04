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4 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 4 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:45'te Yeryüzleri yayınlanıyor. Akşam ise La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler izleyici karşısına çıkıyor..

4 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 14:00'da Belgesel : Metin Erksan'ın Tutkusu Eskici yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 4 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...

4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Koleksiyoner

05:30 Geri Dönüşen Sanat

05:45 Sinema +

06:30 Hayat Sanat

07:00 Opera Dünyası

07:30 Belgesel: Para

08:00 Muasır

08:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers )

09:20 Geri Dönüşen Sanat

09:30 Kelimeler ve Şeyler

10:30 Nakkaşın Fırçası

11:00 Düşüncenin Seyir Defteri

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

14:00 Belgesel : Metin Erksan'ın Tutkusu

15:45 Yeryüzleri

16:00 Tarih Söyleşileri

17:00 Belgesel : Sayılar ( Numbers )

17:50 Türkiye Atlası

18:00 Hayat Sanat

18:30 Koleksiyoner

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler (La Dolce Vita the Music of Italian Cinema)

21:00 Yerli Sinema: Pandora'nın Kutusu

23:00 Edebiyat Söyleşileri

00:00 La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler (La Dolce Vita the  

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