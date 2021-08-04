4 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 4 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:45'te Yeryüzleri yayınlanıyor. Akşam ise La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler izleyici karşısına çıkıyor..
TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 14:00'da Belgesel : Metin Erksan'ın Tutkusu Eskici yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 4 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...
4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 Koleksiyoner
05:30 Geri Dönüşen Sanat
05:45 Sinema +
06:30 Hayat Sanat
07:00 Opera Dünyası
07:30 Belgesel: Para
08:00 Muasır
08:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers )
09:20 Geri Dönüşen Sanat
09:30 Kelimeler ve Şeyler
10:30 Nakkaşın Fırçası
11:00 Düşüncenin Seyir Defteri
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
14:00 Belgesel : Metin Erksan'ın Tutkusu
15:45 Yeryüzleri
16:00 Tarih Söyleşileri
17:00 Belgesel : Sayılar ( Numbers )
17:50 Türkiye Atlası
18:00 Hayat Sanat
18:30 Koleksiyoner
19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00 La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler (La Dolce Vita the Music of Italian Cinema)
21:00 Yerli Sinema: Pandora'nın Kutusu
23:00 Edebiyat Söyleşileri
00:00 La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler (La Dolce Vita the