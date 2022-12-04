4 Aralık 2022 Pazar günlük hava durumu: Sağanak ve karla karışık yağmura hazır olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre bugün yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyorken bazı kesimlerinde de karla karışık yağmur bekleniyor.

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4 Aralık 2022 Pazar günlük hava durumu: Sağanak ve karla karışık yağmura hazır olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Artvin kıyıları, Iğdır ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

4 Aralık 2022 Pazar günlük hava durumu: Sağanak ve karla karışık yağmura hazır olun!

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

4 Aralık 2022 Pazar günlük hava durumu: Sağanak ve karla karışık yağmura hazır olun!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

4 Aralık 2022 Pazar günlük hava durumu: Sağanak ve karla karışık yağmura hazır olun!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Van'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

4 Aralık 2022 Pazar günlük hava durumu: Sağanak ve karla karışık yağmura hazır olun!4

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 7°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 8°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

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