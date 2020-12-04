Kahramanmaraş'ta polis memuru Barış Göl'ü şehit eden Muhammet Karataş öldüŞeyma Subaşı Guido Senia'yı Mısırlı sevgilisi ile mi aldattı? Şeyma Subaşı'nın Guido'dan neden ayrıldığı ortaya çıktı!Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?4 Aralık TRT1 Yayın Akışı | Payitaht "Abdülhamid" yeni bölümde neler olacak?AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?4 Aralık TV8 Yayın Akışı| Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Sokağa çıkma yasağı BİM açık mı? Hafta sonu BİM açık mı? BİM çalışma saatleriElektrik kesintisi 4 Aralık Cuma 2020 AYEDAŞ4 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Çocukluk yeni bölümde neler olacak?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. DİN
  3. 4 Aralık Cuma Hutbesi: Engellilik Cennete Kavuşturan İmtihan

4 Aralık Cuma Hutbesi: Engellilik Cennete Kavuşturan İmtihan

4 Aralık 2020 Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Türkiye genelindeki tüm illerdeki camilerde kılınacak namaz öncesi okunacak olan cuma hutbesinin bu haftaki konusu 'Engellilik Cennete Kavuşturan İmtihan' oldu. İşte 4 Aralık cuma hutbesinin tam metni...

4 Aralık Cuma Hutbesi: Engellilik Cennete Kavuşturan İmtihan

Diyanet tarafından kaleme alınan Cuma Hutbesinin bu haftaki konusu belli oldu. Bugün cuma namazını camilerde eda edecek  vatandaşlar namaz öncesi bugüne özel yayımlanan hutbeyi dinleyecek. İşte Diyanet 4 Aralık Cuma Hutbesi...

Diyanet Türkiye Geneli Cuma Hutbesi konusu:

ENGELLİLİK: CENNETE KAVUŞTURAN İMTİHAN

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.”1 Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah, sizin görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.”2

Aziz Müminler!
İnsana Yüce Rabbimiz katında değer kazandıran, şöhreti, kudreti, güzelliği, sağlığı ya da zenginliği değildir. İnsan zaten varlıkların en şereflisi olarak Allah katında değerlidir ve bu değeri yükseltmesinin yolu ancak iman, ibadet, iyi davranışlar ve güzel ahlâk ile mümkündür. Dolayısıyla doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan hastalık ve engellilik hâlleri, hayatın gerçeği olup insanın noksanı değildir. Bilâkis sabır, sebat ve gayretle sonu cennete ulaşan birer imtihan vesilesidir. 

4 Aralık Cuma Hutbesi: Engellilik Cennete Kavuşturan İmtihan

Kıymetli Müslümanlar!
Sağlığımızı korumak ve gerektiğinde tedavi yollarına başvurmak Rabbimizin emri, Peygamberimizin sünnetidir. Bugün karşı karşıya olduğumuz salgın hastalık, bizlere bu sorumluluğumuzu bir kere daha
hatırlatmaktadır. Hepimiz mutlaka tedbirlere uymakla, kendimizi ve milletimizi salgından korumakla mükellefiz. Bütün gayretimize rağmen takdir-i ilâhî sonucu hastalığa yakalanırsak, o zaman da tedavi olmalı, maneviyatımızı güçlü tutmalı ve sabretmeliyiz.

Değerli Kardeşlerim!
Elimizdeki her nimet gibi, yaşadığımız her zorluk da Rabbimizin rızasını kazanmak için bir vesiledir. Unutmayalım ki, her insan gücü nispetinde sorumludur. Hastalanan kardeşlerimize ve ailelerine destek olmak, dualarımızla ve yardımlarımızla onlara yalnız ve çaresiz olmadıklarını hissettirmek hepimizin
görevidir. Aynı şekilde, yüreğimizde beslediğimiz sevgiyle engelli kardeşlerimize umut aşılamak, onlar için hayatı kolaylaştırmak hepimizin vazifesidir. Derdi ne olursa olsun, göremeyene göz, konuşamayana dil, işitemeyene kulak, yürüyemeyene ayak, tutamayana el olmak, bizler için onur, huzur ve ecir kapısıdır.

1 Hucurât, 49/13.
2 Müslim, Birr, 34.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT