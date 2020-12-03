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4 Aralık Cuma su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU

4 Aralık Cuma günü İzmir, İstanbul ve Ankara'da yaşanacak planlı su kesintileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önlem alınması için önceden kamuoyunu bilgilendiren ASKİ, İSKİ ve İZSU'nun resmi internet sitelerinde yayımlanan verileri biz de haberimizde sizler için derledik. İşte detaylar...

4 Aralık Cuma su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU

4 Aralık Cuma tarihinde yaşanacak planlı su kesintileri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan kişilerin mağdur olmaması ve bu konuda önlem alması amacıyla daha önce bildirilen su kesinti bilgilerinden İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olanlara haberimizde yer verdik. 

4 ARALIK CUMA İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 4 Aralık Cuma günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

4 ARALIK CUMA ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 4 Aralık Cuma günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

4 ARALIK CUMA İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 4 Aralık Cuma günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

Berna Akkaya
Editör


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