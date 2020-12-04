4 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Çocukluk yeni bölümde neler olacak?
FOX TV 4 Aralık Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, cuma akşamlarının sevilen dizisi "Çocukluk" yeni bölümüyle 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte FOX TV yayın akışı...
4 Aralık Cuma FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Cuma akşamlarının sevilen dizisi "Çocukluk" yeni bölümünde neler yaşanacak? Peki dizinin yeni bölümünde Mavi'yi neler bekliyor? FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 4 Aralık Cuma FOX TV yayın akışı...
FOX TV 4 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı
08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.45 25 Litre Suyun Peşinde
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Çocukluk
ÇOCUKLUK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mahir ve Gülay’ın sekiz yılın ardından oğullarına kavuşmalarıyla başlayan tatlı rüya, çocuğun onu büyüten annesiyle yaptıkları gizli planın açığa çıkmasıyla kabusa döner. Sekiz yılın yaraları henüz sarılmamışken oğulları için girdikleri bu yeni mücadele, Mahir’i çok geçmeden ciddi bir yol ayrımına getirir. Oğlunun babası olabilmek için seçtiği yolun, Mavi’nin masum hayallerini darmadağın ettiğinden ve küçük kızı hayatının yanlışına sürüklediğinden ise henüz haberdar değildir.
Mavi nereye gidiyor? Oğullarını o kadının elinden alabilecekler mi? Yeni bölüm fragmanı izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli...