Kahramanmaraş'ta polis memuru Barış Göl'ü şehit eden Muhammet Karataş öldüŞeyma Subaşı Guido Senia'yı Mısırlı sevgilisi ile mi aldattı? Şeyma Subaşı'nın Guido'dan neden ayrıldığı ortaya çıktı!Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?4 Aralık TRT1 Yayın Akışı | Payitaht "Abdülhamid" yeni bölümde neler olacak?AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?4 Aralık TV8 Yayın Akışı| Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Sokağa çıkma yasağı BİM açık mı? Hafta sonu BİM açık mı? BİM çalışma saatleriElektrik kesintisi 4 Aralık Cuma 2020 AYEDAŞ4 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Çocukluk yeni bölümde neler olacak?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. 4 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Çocukluk yeni bölümde neler olacak?

4 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Çocukluk yeni bölümde neler olacak?

FOX TV 4 Aralık Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, cuma akşamlarının sevilen dizisi "Çocukluk" yeni bölümüyle 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte FOX TV yayın akışı...

4 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Çocukluk yeni bölümde neler olacak?

4 Aralık Cuma FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Cuma akşamlarının sevilen dizisi "Çocukluk" yeni bölümünde neler yaşanacak? Peki dizinin yeni bölümünde Mavi'yi neler bekliyor?  FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 4 Aralık Cuma FOX TV yayın akışı...

4 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Çocukluk yeni bölümde neler olacak?

FOX TV 4 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.45 25 Litre Suyun Peşinde
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Çocukluk

4 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Çocukluk yeni bölümde neler olacak?

ÇOCUKLUK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahir ve Gülay’ın sekiz yılın ardından oğullarına kavuşmalarıyla başlayan tatlı rüya, çocuğun onu büyüten annesiyle yaptıkları gizli planın açığa çıkmasıyla kabusa döner. Sekiz yılın yaraları henüz sarılmamışken oğulları için girdikleri bu yeni mücadele, Mahir’i çok geçmeden ciddi bir yol ayrımına getirir. Oğlunun babası olabilmek için seçtiği yolun, Mavi’nin masum hayallerini darmadağın ettiğinden ve küçük kızı hayatının yanlışına sürüklediğinden ise henüz haberdar değildir.

Mavi nereye gidiyor? Oğullarını o kadının elinden alabilecekler mi? Yeni bölüm fragmanı izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli...

ÇOCUKLUK YENİ BÖLÜM (4 Aralık) FRAGMANI İZLE

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT