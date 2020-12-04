4 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Çocukluk yeni bölümde neler olacak?

4 Aralık Cuma FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Cuma akşamlarının sevilen dizisi "Çocukluk" yeni bölümünde neler yaşanacak? Peki dizinin yeni bölümünde Mavi'yi neler bekliyor? FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 4 Aralık Cuma FOX TV yayın akışı...

FOX TV 4 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.45 25 Litre Suyun Peşinde

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Çocukluk

ÇOCUKLUK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahir ve Gülay’ın sekiz yılın ardından oğullarına kavuşmalarıyla başlayan tatlı rüya, çocuğun onu büyüten annesiyle yaptıkları gizli planın açığa çıkmasıyla kabusa döner. Sekiz yılın yaraları henüz sarılmamışken oğulları için girdikleri bu yeni mücadele, Mahir’i çok geçmeden ciddi bir yol ayrımına getirir. Oğlunun babası olabilmek için seçtiği yolun, Mavi’nin masum hayallerini darmadağın ettiğinden ve küçük kızı hayatının yanlışına sürüklediğinden ise henüz haberdar değildir.

Mavi nereye gidiyor? Oğullarını o kadının elinden alabilecekler mi? Yeni bölüm fragmanı izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli...