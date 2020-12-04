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  3. 4 Aralık hava durumu | Hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara

4 Aralık hava durumu | Hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara

Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre Türkiye'nin güneybatı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışa teslim olurken diğer illerimizde havanın parçalı bulutlu ve açık olacağı belirtildi. Hava sıcaklığının ise kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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04 Aralık 2020 Cuma 08:44
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