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  3. 4 Aralık Star TV Yayın Akışı | Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölümde neler olacak?

4 Aralık Star TV Yayın Akışı | Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen kanalı Star TV 4 Aralık Cuma yayın akışını sizler için derledik. Güne yeni başlayanların sevdiği program "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" ekranlarda yer alırken, akşam yerli dizi tekrarı ile seyirci karşısında olacak. İşte Star TV 4 Aralık Cuma yayın akışı...

4 Aralık Star TV Yayın Akışı | Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölümde neler olacak?

4 Aralık Cuma Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var?  Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu üstlendiği "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" program ile güne başlarken, akşam ise yerli dizi tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkacak . İşte 4 Aralık Cuma Star TV yayın akışı...

4 Aralık Star TV Yayın Akışı | Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölümde neler olacak?

STAR TV 4 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20.00 Yerli dizi/sinema

 

 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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