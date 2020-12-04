4 Aralık Star TV Yayın Akışı | Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölümde neler olacak?

4 Aralık Cuma Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu üstlendiği "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" program ile güne başlarken, akşam ise yerli dizi tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkacak . İşte 4 Aralık Cuma Star TV yayın akışı...

STAR TV 4 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20.00 Yerli dizi/sinema