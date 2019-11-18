4 AYLIK EŞİNİ KAZAKLA BOĞDU; ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAYINVALİDESİNİ ARAMIŞ

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, Ali Osman Sarı (26), tartıştığı 4 aylık eşi Serpil Sarı'yı (38) kazakla boğdu. Ali Osman Sarı, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Olay, 15 Kasım günü Hürriyet Mahallesi Kaymakamlık Lojman Sokak'ta Sarı çiftinin yaşadığı evde meydana geldi. Çaycılık yapan Ali Osman Sarı ile 4 ay önce evlendiği eşi Serpil Sarı arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ali Osman Sarı, eşini kazakla boğdu. Ali Osman Sarı, ardından amcasının yanına gidip, eşini öldürdüğünü söyledi.

Eve giden amca ve yakınları, kadının cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Ali Osman Sarı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine konuldu.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAYINVALİDESİNİ ARAMIŞ

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4 aylık eşi Serpil Sarı'yı kazakla boğarak öldüren Ali Osman Sarı'nın olayın ardından kayınvalidesi Meryem Bekmezli'yi aradığı ancak konuşmadığı ortaya çıktı. Telefonda iletişim kurmaya çalışan Meryem Bekmezli'nin, meraklanıp evine gönderdiği oğlu Servet Bekmezli (33), "Annem beni aradı "Bunların evine gidip bakabilir misin? Telefondan ses geliyor ama konuşmadılar" deyince eve gittiğimde olay yeri inceleme ekipleri oradaydı. Bana, ablamın öldüğünü söylediler. Daha sonra olayı öğrendiğimizde ise kazakla boğularak öldürüldüğünü öğrendik. Olay, ablamın kayınpederine beraber gitmek istemesiyle başlamış. Ali Osman, "çarşıya gidiyorum ben" diyerek ablamı evde bırakıp babasının yanına gitmiş. Oraya da "Serpil gelmek istemedi" diye yalan söylemiş. Sonra eve gelince "ablam beni neden götürmedin" deyince tartışma çıkmış. Sonra olay boğazlamaya kadar gitmiş" dedi.

ÖLDÜRÜP, KAPIYI KİLİTLEMİŞ

Bekmezli, Ali Osman Sarı'nın ablasını boğarak öldürdükten sonra üzerine kapıyı kilitleyip amcasına gittiğini ardından birlikte eve geldiklerini öğrendiğini kaydederken, "Ablam, o zamana kadar hastaneye kaldırılamadan zaten ölmüş. Geçen 20 Temmuz'da evlenmişlerdi, daha 3-4 ay oldu. Ali Osman, Antalya'ya çalışmaya gitmişti ve 15-20 gün önce eve dönmüştü. Geçim sıkıntısı yönünde hiçbir sorun yoktu, zaten ablam bir şey istediği zaman karşılıyorduk. Antalya'da çalıştığı süre içerisinde eve para göndermiyormuş, babasına sürekli gönderiyormuş. Biz burada zaten gerekeni yapıyorduk, ablam bizim yanımızda da kaldı. İhtiyacını karşılıyorduk, en son sobasını aldık. Geçim sıkıntısı yoktu. Bu kadın cinayeti, devletimizin üzerine düşeni yapmasını ve en ağır cezayı almasını istiyoruz. Kardeşimin o kadar iyi bir insan ki çevremizde herkes bilir. Buna rağmen ona bunu yapmasını hazmedemiyoruz ve en ağır cezayı almasını istiyoruz. Kazakla boğmuş, darp etmiş, tırnaklarında deri izleri çıkmış ve eliyle de boğazlamış, en ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Taziye çadırından genel detay görüntü

-Öldürülen Serpil Sarı'nın kardeşi Servet Bekmezli ile röportaj

-Serpil Sarı'nın sağlık fotosu

-Ali Osman Sarı'nın fotosu

BOYUT:109 MB SÜRE: 03'37"

Kaynak: DHA