4 ayrı suçtan aranan zanlı kovalamacada yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde görevli polisler, 4 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Abdükadir D.'yi (24) yakaladı.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde devriye görevi yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekibi, şüphe üzerine bir kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheli kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanan şüphelinin, hakkında 4 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Abdülkadir D. olduğu belirlendi. Hırsızlık, kaçakçılık ve gasp suçlarına karıştığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

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DHA